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Mehmet Barlas: Defne Hastanesi açıldığında hiç utanmayacak mısınız?

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Defne Hastanesi açıldığında hiç utanmayacak mısınız?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Mehmet Barlas'ın yazısı:

Seçimler yaklaştıkça her türlü yalana başvuracaklarını tahmin ediyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Geçen cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın Defne ilçesinde bir hastanenin temel atma törenine katıldı. Sembolik olarak yapılan temel atma töreninin ardından 60 kişinin ve birçok iş makinesinin yer aldığı büyük bir inşaat çalışması başlatıldı. Bununla ilgili görüntüler de paylaşıldı.
Aslında bu hastane binası inşaatı, kalıcı konutlar için 11 ilde başlatılan büyük faaliyetin küçük bir parçasıydı.

YALANI HÂLÂ SÜRDÜRÜYORLAR
Ama tüm bu bilgilendirmeler, iftiracıların sosyal medyadaki algı operasyonlarını engellemeye yetmedi. Önce Cumhuriyet, sonra da Sözcü Gazetesi bu yalanı manşet yaptı. FETÖ'cü, PKK'lı, CHP'li, İP'li ne kadar isim varsa hepsi sosyal medyadan bu yalana balıklama atladı. İddiaları şu: "Erdoğan bir temel attı gitti. Burada hastane falan yapılmayacak."
Gerçekten bunu haber yaptılar ve bu yalana inanacağını düşündükleri bir kitleleri var. Bugüne kadar sayısız hastane açılışı yapan, sağlıkta bir devrim olan şehir...

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Mehmet Barlas
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