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Meclis’te 7’nci parti grubu sürprizi! İmamoğlu yeni parti kuruyor! Mahmut Övür yazdı

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bu hafta 'Meclis’te 7’nci parti grubu sürprizi' başlıklı yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti kuracağını iddia etti.

CHP'de kurultay öncesi İstnbul kongresi için delege arayışları hız kesmeden devam ediyor. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise Ekrem İmamoğlu'nun 'Partiler üstü Macron Modeli' gibi fikri olduğunu ve bunun Meclis ayağının da oluşmuş durumda olduğunu ifade etti. 

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kararını verdiğini ve İstanbul Kongresi'nde istediği delege çoğunluğunu kazanamadığı takdirde CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağını iddia etti.

"İstanbul'da oluşan 'delege borsası' ve kulislerde giderek sertleşen siyasi suçlamalar sıradan bir parti içi yarışın aşıldığını ve kılıçların çekildiğini gösteriyor" diyen Mahmut Övür, "Her makama aday olduğu için gerçekten İmamoğlu'nun bir planı olup olmadığını bilmiyorum; ama kulislerde artık rahat rahat İmamoğlu'nun A ve B planları konuşuluyor" dedi.

Kazanırsa CHP liderliği, değilse yeni parti!

"A planına göre İstanbul İl Kongresi alınırsa CHP yönetimini zorlayacak, eğer alınamazsa bu kez B planı devreye girecek. B planından kastedilen de yeni bir parti kurmak" diyen Mahmut Övür, "Zaten İmamoğlu'nun aklının bir yerinde, 'Partiler üstü Macron Modeli' gibi bir fikir vardı. Artık bunun Meclis ayağı da oluşmuş durumda." iddiasını dile getirdi. 

Tecrübeli CHP'li İmamoğlu planını anlattı

Mahmut Övür'e konuşan tecrübeli bir CHP'li İmamoğlu'nun planını şöyle özetledi: "İmamoğlu İstanbul İl Kongresi'ni alırsa genel başkanlığa aday olur, grup kurmasına gerek kalmaz. Ama kaybederse tam tersi olur ve İmamoğlu parti kurar. Bunun için Meclis'te ciddi bir hareketlilik var ve yeterli milletvekili olduğu için de grup kurmaları kimseyi şaşırtmayacak."

Mahmut Övür yazısının devamı için >>>

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