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Mahmut Övür: Tunceli hamlesi ve CHP İstanbul’da ekipler savaşı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Tunceli hamlesi ve CHP İstanbul’da ekipler savaşı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı yarışı bir anlamda genel başkanlık yarışının provası gibi olacak. Bu nedenle; "yenilikçiler" de "değişimciler" de hatta "üçüncü yolcular" da bütün güçleriyle İstanbul'daki il başkanlığı yarışına asılıyor.
İlk sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkan Battal İlgezdi-Bülent Kerimoğlu ve Ali Kılıç'ın destek verdiği ekip var. İstanbul il başkanları adayları da ilçe başkanlığından gelen Mehmet Ali Yüksel...
İkinci sırada doğal olarak 4 yıldır İstanbul'a hizmet etmekten çok her "makama" talip olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski A Takımı var.
Gerçi her yolu denemelerine rağmen mahalle delege seçimlerinde istedikleri başarıyı yakalayamadılar ve atı alan Üsküdar'ı geçti.
Buna rağmen İmamoğlu umudunu yitirmiş değil ki önce eski il başkanı Cemal Canpolat'la, son günlerde de yanından ayrılmayan Gürsel Erol'la Alevilere selam yollayan bir hamle yaptı.
Tesadüfe bakın...

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Mahmut Övür
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