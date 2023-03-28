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Mahmut Övür: İttifaklar ve liste savaşları

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "İttifaklar ve liste savaşları" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

Tarihi 14 Mayıs seçimlerinde şimdilik 4 cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan...
Yedili Masa'nın bütün çabasına rağmen seçimlere yine çoklu adayla gidiliyor. Büyük oranda da yarış Başkan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçecek. Sürpriz bir durum yok yani. Bir ara CHP'li Özgür Özel büyük laf etmiş, "Öyle bir aday çıkartacağız ki Atatürk bile 'İşte benim cumhurbaşkanım' diyebilecek" demişti ama bırakın Atatürk'ü veya gerçek Atatürkçülerin benimsemesini, Yedili Masa partileri bile Kılıçdaroğlu'nu benimsemekte zorlandı ki kriz üstüne kriz yaşandı.
Doğrusu krizlerin bittiği de söylenemez. Şimdi sırada milletvekili liste savaşları var. Aslında bütün partilerde milletvekillerinin ne kadar yenileneceği, toplumun sevdiği isimlerin listelerde yer alıp almayacağı merak ediliyor.
Bu beklentiye partilerin nasıl cevap vereceğini...

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Mahmut Övür
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