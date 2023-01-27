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Mahmut Övür: İP karıştı, sırada HDP var

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "İP karıştı, sırada HDP var" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

Altılı Masa'nın en kritik toplantısı dün yapıldı. Program veya yol haritasından daha çok masanın adayının kim olacağı merak ediliyor. Doğrusu biraz da manidar bir biçimde Başkan Erdoğan'ın yeniden gündeme getirdiği o meşhur "Yeter söz milletin" sloganı, "Artık yeter" denilerek masaya yöneltiliyor.
Masaya büyük tepki var.
Bu saatten sonra masadan Kemal Kılıçdaroğlu ismi mi öne çıkar yoksa İP'li Cihan Paçacı'yı istifaya zorlayan "Kılıçdaroğlu aday olmamalı" itirazı masanın sarsılmasına ve dağılmasına mı yol açar göreceğiz.
Masada kavga büyüyebilir. Bu daha işin başlangıcı, asıl kavga masanın dışında tutulan HDP'yle yaşanacak. O halledilmeden de masanın seçimde iddialı olması ihtimali yok.
Tam da bu yüzden, Altılı Masa'ya akıl veren aydınlar ve akademisyenler Masa- HDP ilişkisini yoğun şekilde tartışıyor.

HDP SEÇMENİ, MASAYA MECBUR MU?
Bu konuda kafa yoranlardan biri de araştırmacı Bekir Ağırdır. Konda araştırma şirketinden tanıdığımız Ağırdır, Oksijen'deki "seçim stratejisi" yazısında şöyle diyor:
"Muhalefet cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek aday etrafında HDP dahil birleşmeden seçim kazanacak oy sayısına ulaşamıyor."
İkinci tur beklentisini de sorunlu görüyor:

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Mahmut Övür
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