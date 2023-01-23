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Mahmut Övür: İmamoğlu’nun Anadolu turunun perde arkası

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "İmamoğlu’nun Anadolu turunun perde arkası" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

Altılı Masa'daki aday yarışı artık sokağa da indi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, defalarca kendisini "Dilimde tüy bitti" diye uyaran genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na inat, "Ben de adayım" diyerek yeniden Anadolu turuna çıktı.
CHP'liler, daha doğrusu CHP içindeki "Kemalciler" şaşkın, buna karşı Ekremciler ve İP'liler bayram havasında.
Bu kavganın bitmediği belliydi. Akşener'in Saraçhane operasyonu, siyasi afiş çıkartması İmamoğlu'nun Anadolu turuyla sokağa yansıyor ve bir adaylık mücadelesine dönüyor.
Öyle ki CHP'liler beklese de İmamoğlu, Daday'da tek satır Kılıçdaroğlu'ndan söz etmiyor. Sadece kendisini anlatıyor:
"Şimdi ben hem İstanbul'umuzun hem de ülkemizin, milletimizin, bütün milletimizin kalbine girmek istiyorum. Bütün partilerin oyunu aldım. 'Allah'ım' diyorum, 'en mutlu insanım'."
Kılıçdaroğlu kıskandı mı bilmiyorum, İmamoğlu şarkı bile hazırlatmış.

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Mahmut Övür
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