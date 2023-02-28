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Mahmut Övür: İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor?

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "İmamoğlu seçimlerin ertelenmesini mi istiyor?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

Ülke kan ağlarken, Altılı Masa etrafında buluşan siyasi aktörler sadece iktidarla değil birbirleriyle de kavga ediyor. Dertleri de "Ben aday olacağım" veya "Benim istediğim aday olacak" ya da "Bize kaç koltuk verilecek?" meselesi...
Kavganın son örneklerini de Akşener hakkında dosya tutan Yaşar Okuyan'ın çıkışı ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP kurmaylarına zehir zemberek, "geri zekâlı, ahmak" deyişiyle gördük.
Deprem acısına rağmen bu kavga alttan alta sürdü. Doğrusu CHP'liler de susmadı. Akşener'e CHP'den gelen ilk tepki, "Kadın kontrolden çıkmış" biçimindeydi ama Kılıçdaroğlu bununla da yetinmedi ve masa arkadaşını daha aşağılayan bir cevap verdi:
"Benim dedikodulara, magazine vaktim yok. Türkiye bizi bekliyor."
Akşener dün kendisine böyle seslenen Kılıçdaroğlu ile sabah kahvaltısında buluşunca ne dedi veya birbirlerinin yüzlerine nasıl baktılar bilemem ama daha ilginç çıkış, Akşener'in "Fatih" ilan ettiği...

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Mahmut Övür
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