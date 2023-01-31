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Mahmut Övür: ‘Durduracağız, yıkacağız, kaldıracağız’ mutabakatı!

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "‘Durduracağız, yıkacağız, kaldıracağız’ mutabakatı!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteciler.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

Altılı Masa, Ortak Politikalar Mutabakatı sunumunu nihayet yaptı. Henüz adayları belli değil ama artık büyük laflarla sunulan, "devleti dönüştürecek politikaları içeren" ortak bir mutabakat metinleri var. Her partinin bir başlığı üstlenerek yaptığı sunumları izlerken, doğrusu Türkiye ve siyaset adına üzüldüm.
Sanki sanayide, teknolojide, enerjide ve eğitimde yapılanlar yok hükmündeydi. Sanki savunma sanayiinde savaş konseptini değiştiren, uzaya kendi uydusunu göndermeye hazırlanan, Teknofest'te milyonlarca genci bilimle buluşturan, enerji alanında yerli teknolojisini geliştiren, Kızılelma'sını ve uçak gemisini yapan bir ülke değil de 50'lerde ABD'nin Marshall yardımlarına muhtaç bir ülke var...
Oysa dünya da Türkiye de çok değişti. Artık "Dünya beşten büyüktür" diyen, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi denge siyasetiyle dünyaya barış umudu veren, tahıl koridorunu açarak dünyayı rahatlatan, esirleri kurtaran, Katar'da, Suriye'de, Karabağ'da, Doğu Akdeniz'de, hatta Afrika'da küresel planları bozan bir Türkiye var.

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Mahmut Övür
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