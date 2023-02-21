Mahmut Övür: Depremzedeler seçime nasıl bakıyor?

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

Depremin yıktığı şehirleri, ilçeleri dolaşırken insan acıları paylaşmakta bile zorlanıyor. Sözcükler yetersiz kalıyor...

Oralarda acı, hüzün ve dehşet yaşanırken, bu ülkenin muhalif siyasetçileri, aydınları ve medyası akıl almaz bir gündemin; "seçim ertelenemez" gündeminin peşinde. Hem de daha depremin üçüncü gününden itibaren...

Koronun başını da sol, liberal, cumhuriyetçi aydınlar çekiyordu.

Sevinç çığlıkları atarak sosyal ve konvansiyonel medyalarında yalan söyleyen bu aydınlar bas bas bağırıyordu:

"İktidar enkaz altında kaldı, seçimden kaçamaz."

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