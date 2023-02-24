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Mahmut Övür: Altılı Masa’da dosyalar savaşı

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Altılı Masa’da dosyalar savaşı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

Dünyada örneği olmayan büyük bir felaketin ortasında bile "kötücül siyaset" üretmekten çekinmeyen bir muhalefet aklıyla karşı karşıyayız. O kötücül siyaset aklı, kendi ilişkilerini de zehirliyor ki deprem olmadan bir gün önce Altılı Masa'nın gündemine bomba gibi düşen bir Yaşar Okuyan olayı yaşandı. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan, bir televizyon programında İP Genel Başkanı Meral Akşener'i zehir zemberek eleştiriyor ve şöyle diyordu:
"Sayın Kılıçdaroğlu'na dosyayı masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım. Ve ona Meral Hanım'la ilgili bir dosya verdim. Dosyayı Kılıçdaroğlu kullanmayacak, ben kullanacağım. O masayı dağıttığı anda Sayın Meral Akşener'le ilgili bizim de, ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler ve dosyalar var."
Eski Bakan Okuyan, açık açık Akşener'i Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmezse içinde belgeler ve bilgilerin olduğu "dosya" ile tehdit ediyordu.
Akıl alır gibi değil, sonradan CHP'li olan eski bakan Okuyan, Altılı Masa'nın ikinci büyük aktörü Akşener'i dosyayla tehdit ediyordu.
Neden acaba? Neden Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili bir dosyayı duyurmak hem de aynı siyasi ekolden gelen eski bir bakana düşmüştü? O dosyada ne vardı ki iş ihraca kadar gitti?

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Mahmut Övür
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