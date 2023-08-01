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Mahmut Övür: Alevi-Kürt meselesi ve İmamoğlu

Sabah gazetesi Mahmut Övür, "Alevi-Kürt meselesi ve İmamoğlu" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteciler.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

CHP Genel Başkanlığı'na artık aday olacağını deklare eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra geri adım atar mı bilemem; ama ortaya koyduğu "Türkiye tahayyülü" beklenen rüzgârı estirmedi.
Bu da uzun zamandır alternatif üretemeyen ve iktidar olamayan muhalefet cephesinde hayal kırıklığı yarattı. Burada sorun sadece statükocu geçmişiyle yüzleşemeyen CHP de değil, aynı kısırlık MHP'yi bölerek "milliyetçi" aksta siyaset yapmak için yola çıkan İyi Parti'den "Milli Görüş" adına pazarlık yapan Saadet Partisi'ne, AK Parti'yi tırtıklamak için âlâyıvala ile kurulan DEVA'dan Gelecek Partisi'ne bütün partilerde var ve hiçbiri ne varlık gösterdi ne de yüzleşme yapabildi.
PKK'yla ilişkisi görmezden gelinerek ittifak bileşeni yapılan ve "İktidarı yıkacağız" diye hava atan HDP'de de durum farklı değil.
Böylece muhalefet topyekûn bir başarısızlık sendromu içinde. Buna rağmen ciddi bir sorgulama da yok. CHP içinde birkaç siyasi eleştiri var; ama onlar da daha çok "liderlik" değişimi ve "parti içi demokrasi" üzerinden yürüyor.
En dikkat çekeni ise...

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Mahmut Övür
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