Mahmut Övür: ABD’ye göz hizasından bakmak!

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

Tarihi 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası Başkan Erdoğan'ın başta ABD olmak üzere Batı blokuyla nasıl bir ilişki kuracağı ve Türkiye Yüzyılı hedefine nasıl yürüyeceği merak ediliyor.

Aynı oranda o ülkelerin, özellikle de ABD'nin Türkiye'ye nasıl bakacağı da.

Bu açıdan kritik ölçüyü seçim öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olan yeni MİT Başkanı İbrahim Kalın koydu:

"Türkiye, Doğu ve Batı dâhil herkesle karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ve göz hizasında eşit aktör ilişkisi talep ediyor."

Seçimler bu açıdan bir dönüm noktasıydı. Başta ABD Başkanı Biden olmak üzere Batı bloku, Başkan Erdoğan'ın seçimleri kazanmaması için, muhalefetin bir araya gelmesinden küresel algı operasyonlarına kadar ellerinden gelen her şeyi yaptı.

Ama başaramadılar.

Acaba şimdi "Bükemediğin eli öpeceksin" deyip Türkiye'nin dünyadaki küresel rolünü kabullenecekler mi?

Doğrusu böyle bir dönüş beklenmiyor, belki biraz yumuşama olur, o kadar. Çünkü Türkiye Yüzyılı...

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