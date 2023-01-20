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Mahmut Övür: 14 Mayıs’tan korkanlar

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "14 Mayıs’tan korkanlar" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Mahmut Övür'ün yazısı:

Başkan Erdoğan önceki gün heyecanla beklenen seçim tarihini açıkladı: 14 Mayıs 2023...
Nereden bakarsanız bakın anlamlı bir tarih. Cumhuriyetin 100'üncü yılı ile demokrasiye geçişin 73'üncü yılının kesiştiği bu tarih yeni bir milat olacak.
Çünkü bu ülke, 73 yıl önce demokrasiye geçti ama başı da bir türlü beladan kurtulmadı. Sandığa dökülüp "Beyaz İhtilal" yaptı ama her 10 yılda bir de darbelerle, muhtıralarla, ekonomik kuşatmalarla önü kesildi.
Seçtiği siyasi liderler ya asıldı, ya zehirlendi ya da ekonomik kuşatmalarla iktidardan indirildi. Toplum derin acılar yaşadı ama iradesini sandığa yansıtmaktan hiç vazgeçmedi. O iradesiyle 3 Kasım 2002'de yeniden sandığa döküldü ve "Anadolu İhtilali"yle ikinci demokrasi yolculuğunu başlattı.
Adım adım darbecileri, vesayet odaklarını geriletti, tabuları yıktı, iç ve dış bütün kuşatmalara meydan okudu ve şimdi sıra üçüncü hamleyle son noktayı koymaya geldi.

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Mahmut Övür
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