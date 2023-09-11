Madem büyük kıskaçtaydın on yıl neden sustun Afşin Yurdakul! Hadi Özışık yazdı

Habertürk'te görev yapan gazeteci Afşin Yurdakul, "Bu meslek, gazetecilik büyük bir kıskaçta.' diyerek kanaldan ayrılmış ayrılığın perde arkasında Habertürk'ün yaptığı açıklama ile aslında evlilik olduğu ortaya çıkmıştı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve gazeteci Hadi Özışık, 'Sen 10 yıl Habertürk'te çalış, sonra da ekrana çık "Gazetecilik büyük kıskaçta" de... Sormazlar mı madem "büyük kıskaçta"ydın 10 yıl niye sustun?' ifadelerini kullandığı yazısının diğer bölümleri:

BASKI ALTINDA MI GAZETECİLİK YAPTI?

Afşin Yurdakul neden giderken "Gazetecilik mesleği büyük kıskaçta, demokrasi olmadan, hukukun üstünlüğü olmadan, ifade özgürlüğü el üstünde tutulmadan nefes alamaz" deme gereği duymuştu? 10 yıl boyunca Habertürk'te baskı altında mı gazetecilik yaptı Afşin Yurdakul?

"KISKAÇTA"YMIŞ GİBİ YAPTI

Afşin Yurdakul'un Habertürk'te yaptığı "gazetecilik kıskaçta" olmadı hiç bir dönem. "Kıskaçta"ymış gibi yaptı. ABD'deki "kariyer plânı" için sarfetti o "artistik veda cümleleri"ni... "Baskı altındaki gazeteciler"i oralarda Türkiye'nin aleyhine konuşturmak veya yazdırmak için besliyorlar.

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