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Latif Şimşek: Meclis tamam... 28 Mayıs'ta ne olacak? Sinan Oğan ne yapacak?

tv100 yazarı Latif Şimşek, "Meclis tamam... 28 Mayıs'ta ne olacak? Sinan Oğan ne yapacak?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Latif Şimşek'in yazısı:

Erdoğan yine kazandı.

Hem de Cumhuriyet tarihinin en zor seçimlerinden birini.

Evet, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Ama parlamento seçimlerinde Cumhur İttifakı ipi göğüsledi. Erdoğan, birinci turda yüzde 49,5 oy alarak, ikinci turun tartışmasız favorisi haline geldi. The Economist bile kapağına sabitlediği, “Erdoğan kaybedecek” manşetini kaldırdı.

Artık Meclis'te kimse, Suriye, Irak, Libya tezkerelerine “Hayır” kararı çıkaramayacak. Cumhur İttifakı zaten bunun için kazandı.

Kılıçdaroğlu artık, “Yerel yönetimlerde özerklik şartı”nı getiremeyecek. Cumhur İttifakı zaten bunun için kazandı.

Türkiye’yi şimdi kayıtsız şartsız NATO’ya teslim edemeyecekler. İMF ile yeniden masaya oturamayacaklar. S-400’leri NATO’ya veremeyecekler. İHA’lara, SİHA’lara dokunamayacaklar.

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Latif Şimşek Sinan Oğan
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