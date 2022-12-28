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Latif Şimşek: Kim bu "haramzadeler, ahlaksızlar ve namussuzlar!"

TV100 gazetesi yazarı Latif Şimşek, "Kim bu "haramzadeler, ahlaksızlar ve namussuzlar!"" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Latif Şimşek'in yazısı:

Henüz asgari ücret milletin cebine girmeden, ücret artışı maliyetlere yansımadan, etiketlere yüzde 20-50 arasında zam bindirenler, bu cüretkarlığın hesabını ödemelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş fiyat uygulamalarıyla milletin canını burnuna getirenlere çok fena patladı:

“Bunlar bizim gözümüzde kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır. Ağır konuşuyorum kusura bakmayın namussuzlardır.”

Peki kim bu haramzadeler, ahlaksızlar, namussuzlar!

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Latif Şimşek
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