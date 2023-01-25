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Latif Şimşek: Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu güçlü bir lider olabilir mi?

Tv100 Gazetesi Yazarı Latif Şimşek, "Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu güçlü bir lider olabilir mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Latif Şimşek'in yazısı:

Atatürk güçlü bir liderdi.

Kurtuluş mücadelesini kazanıp, milletin gönlünde taht kurdu.

Zaman zaman en yakınındakilerin ihanetine uğradı. Ama arkasındaki güçlü halk desteği sayesinde ülkeyi yönetebildi ve egemen güçlere boyun eğmedi. 1936’da Mason locaları başta olmak üzere tüm yabancı locaları kapattı. Gerekçesi, masonların Türkiye’yi yönetmeye kalkışmalarıydı.

Atatürk, şüpheli bir ölümle hayata veda etti. Tedavi sürecinde, yanlış ilaçların verildiği hep konuşuldu. Mesela, bir insana verilmesi gereken maksimum kinin miktarının binlerce katı Atatürk’e verilmişti.

İsmet İnönü, Atatürk sonrası 12 yıl ülkeyi tek başına yönetti.

Bana göre, Türkiye tarihinde acılarla ve yokluklarla dolu bir 12 yıl.

1950’de yüzde 55 çoğunlukla iktidara gelen Adnan Menderes de on yıl boyunca güçlü halk desteğiyle, güçlü bir lider oldu. En büyük şanssızlığı, İnönü döneminde, ABD’nin yörüngesine giren Türkiye’yi yönetmeye talip olmasıydı. Amerikancı politikaları sürdürmek zorunda kaldı. Ne zaman ki ABD’ye, “Önce Türkiye” demeye başladı, o zaman gözden çıkarıldı. Rusya ile yakınlaşmaya başladı. ABD’nin vermediği sanayileşme kredisini Rusya vermeye hazırdı. Haziran ayında Kruschev ile Menderes Moskova’da buluşacaktı. 27 Mayıs’ta darbe oldu, Menderes ve üç arkadaşı idam edildi. Oysa Menderes seçim kararı almıştı ve bunu kamuoyuna açıklayacaktı. Menderes’i sandıkta yenemeyeceklerini anlayanlar, O’nu darağacında yendi.

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Latif Şimşek
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