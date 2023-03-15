Latif Şimşek: HÜDAPAR'ın desteği Millet İttifakı'nı neden panikletti, HÜDAPAR HDP'nin ikiz kardeşi değil mi?

İşte Latif Şimşek'in yazısı:

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR), Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayınca, Millet İttifakı, “Tam da aradığımız fırsatı bulduk” diyerek, bu desteğe mal bulmuş mağribi gibi sarıldı.

Hepsinden öte, HÜDAPAR’ın Cumhur ittifakı'ndan yana tavır koyması ve açık görüşmeler, Millet İttifakı’nı panikletti. Çünkü, HÜDAPAR’ın Kürtleri temsil eden bir parti olmasına rağmen, terör ve şiddetle arasına açık mesafe koyması, şiddet karşıtı Kürtlerin HÜDAPAR’a yönelmelerini sağlayabilir.

Şimdi, HDP’nin Millet İttifakı masasına oturmasını isteyenler, HÜDAPAR’ın Cumhur İttifakı’nda olmasını bir gerekçe olarak hazırlıyor. Oysa HDP ile HÜDAPAR arasında bazı farklar değil, dağlar kadar fark var. Nedir bu farklar? HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriye Yapıcıoğlu’nun açıklamalarını baz alarak farklılıkları şöyle sıralayabiliriz:

Bir: HÜDAPAR, ittifaka katılsa da katılmasa da 2018’de olduğu gibi Erdoğan’ı destekleyecek. HDP ise Millet İttifakı ile resmi görüşmeler olmaz ise kendi adayını çıkaracak.

İki: HÜDAPAR, Cumhur ittifakı ile bir pazarlığın içinde olmayacak. HDP, başta Demirtaş’ın serbest bırakılması, Suriye ve Kuzey Irak’taki operasyonların durdurulması olmak üzere birçok şart öne sürüyor.

Üç: HÜDAPAR Genel Başkanı, açık açık, “Bizim heykelini dikecek kimsemiz yok sırtımızı dayadığımız bir şiddet örgütü de yok” diyor. HDP ise her fırsatta Kandil’e mesaj gönderiyor. PKK ile yollarını ayırdıklarına ya da ayıracaklarına dair bir mesaj vermiyor.

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