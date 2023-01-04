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Latif Şimşek: Enflasyon düştü; refah payı beklentileri karşılayacak mı?

Tv100 Gazetesi Yazarı Latif Şimşek, "Enflasyon düştü; refah payı beklentileri karşılayacak mı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Latif Şimşek'in yazısı:

Aralık ayı enflasyonu yüzde 1,18 olarak gerçekleşince, 2022 yıllık enflasyonu yüzde 64,27’ye geriledi.

Buna göre; memur ve memur emeklilerine yüzde 16.47, SSK ve BAĞKUR emeklilerine de yüzde 15.39 oranında artış gelecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı da eklenerek, tüm emekli ve çalışanlara maaş zammının yüzde 25 olarak uygulanacağını duyurdu.

İlk bakışta enflasyon farkının dışında yüzde 10 civarında refah payı fena değil. Ancak bir ek iyileştirme de düşünülebilir. 

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYAN MUHALEFET ERKEN SEÇİME “EVET” DER Mİ?

En son kulislere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin seçim için düşündükleri tarih 14 Mayıs. Ondan önceki iddialar ise iktidarın istediği tarihin 30 Nisan’da olduğu yönündeydi.

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