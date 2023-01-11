GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Latif Şimşek: Aslı-Ataç Baykal kardeşler neden görüşmüyor ve bir fotoğrafın anatomisi

Tv100 Gazetesi Yazarı Latif Şimşek, "Aslı-Ataç Baykal kardeşler neden görüşmüyor ve bir fotoğrafın anatomisi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Latif Şimşek'in yazısı:

Kılıçdaroğlu’nun ziyareti ve Baykal-Kılıçdaroğlu-Levent Gök fotoğrafının basına yansımasının ertesi günü, Baykal’a yakın isimlerden biri Deniz Bey’i aradı.

Fotoğraf karesindeki memnuniyetsiz ve asık yüz ifadesinin, bu fotoğrafın çekilmesini istemediği şeklinde yorumlandığını aktardı.

 Baykal susarak hiçbir yorum yapmadı.

Görüştüğüm eski CHP’li, “Genel başkan susarak memnuniyetsizliğini zımnen onayladı” dedi.

Beni izleyenler ve okuyanlar bilir. Aile içi tartışmalara, konulara pek girmem. Ama kamuoyuna yansıyan önemli tartışmaların bir ucu da buna dayanıyorsa, kamuoyunu adabı dairesinde bilgilendirmenin de görev olduğunu düşünürüm.

Geçmişte Dinamit programında, Kılıçdaroğlu’nun kardeşi, rahmetli Celal Kılıçdaroğlu’nu bir kez yayına almıştım. Sonradan öz kardeşi ile ilgili söyledikleri canımı acıttı. Ardından birçok kez yayına çıkmak için beni aramasına, aracılar koymasına rağmen Celal Kılıçdaroğlu’nu yayına almadım. İddialarının ne kadar doğru olduğunu bilemem, doğru bile olsa, bir insanın öz kardeşi ile ilgili mahrem konuları anlatmasını sindiremedim.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Latif Şimşek
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON HABERLER
Böyle fetvanın Kur'an'da yeri yok! 12 Ocak 2023 Perşembe günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri... Böyle fetvanın Kur'an'da yeri yok! 12 Ocak 2023 Perşembe günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı? İşte günün gazete manşetleri...
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’den ibret alsaydı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’den ibret alsaydı
Rahat ol Ablam, es gürle! Nasılsa kolunu kanadını kesip bir tarafından asan yok! Rahat ol Ablam, es gürle! Nasılsa kolunu kanadını kesip bir tarafından asan yok!
Altılı Masa’nın lideri tarihe nasıl geçecek? Altılı Masa’nın lideri tarihe nasıl geçecek?
Millet İttifakı’nda sona doğru Millet İttifakı’nda sona doğru
6’lı Masa’nın zorlukları 6’lı Masa’nın zorlukları
Muhalefetin muhatabı askerle polis mi? Muhalefetin muhatabı askerle polis mi?
Alkış, kudret ve talih Alkış, kudret ve talih