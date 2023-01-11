Latif Şimşek: Aslı-Ataç Baykal kardeşler neden görüşmüyor ve bir fotoğrafın anatomisi

İşte Latif Şimşek'in yazısı:

Kılıçdaroğlu’nun ziyareti ve Baykal-Kılıçdaroğlu-Levent Gök fotoğrafının basına yansımasının ertesi günü, Baykal’a yakın isimlerden biri Deniz Bey’i aradı.

Fotoğraf karesindeki memnuniyetsiz ve asık yüz ifadesinin, bu fotoğrafın çekilmesini istemediği şeklinde yorumlandığını aktardı.

Baykal susarak hiçbir yorum yapmadı.

Görüştüğüm eski CHP’li, “Genel başkan susarak memnuniyetsizliğini zımnen onayladı” dedi.

Beni izleyenler ve okuyanlar bilir. Aile içi tartışmalara, konulara pek girmem. Ama kamuoyuna yansıyan önemli tartışmaların bir ucu da buna dayanıyorsa, kamuoyunu adabı dairesinde bilgilendirmenin de görev olduğunu düşünürüm.

Geçmişte Dinamit programında, Kılıçdaroğlu’nun kardeşi, rahmetli Celal Kılıçdaroğlu’nu bir kez yayına almıştım. Sonradan öz kardeşi ile ilgili söyledikleri canımı acıttı. Ardından birçok kez yayına çıkmak için beni aramasına, aracılar koymasına rağmen Celal Kılıçdaroğlu’nu yayına almadım. İddialarının ne kadar doğru olduğunu bilemem, doğru bile olsa, bir insanın öz kardeşi ile ilgili mahrem konuları anlatmasını sindiremedim.

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