Latif Şimşek: Altılı masanın şifrelerini açıklıyorum: Meğer kukla bir cumhurbaşkanı seçeceklermiş

İşte Latif Şimşek'in yazısı:

Başından beri söylüyorum; “Millet İttifakı'nı oluşturan Altılı Masa, Türkiye’yi altı partili bir koalisyonla yönetecek” diye.

Şimdi anlaşıldı ki; koalisyondan da öte, Altılı Masa, kukla bir cumhurbaşkanı arıyor.

O cumhurbaşkanı altı liderin imzalı onayı olmadan, bir genel müdür bile atayamayacak.

Altı liderin izni olmadan, Suriye’ye tek bir asker bile gönderemeyecek.

Yunanistan’a nota veremeyecek.

Bir tek uluslararası anlaşma yapamayacak.

Beş lider “evet” deyip, bir tanesi “hayır” derse, adım atamayacak.

Buyurun size, önümüzdeki beş yıl boyunca, Türkiye’yi nasıl bir anlayışın, nasıl bir tarzın yöneteceği ile ilgili gelinen nokta.



Böyle bir anlayışla, Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsa ne olur, Ekrem İmamoğlu olsa ne olur, Çukurambar Muhtarı olsa ne olur.

Dillerinin altındaki baklayı ittifak ortağı Ahmet Davutoğlu çıkardı. Halk TV’de katıldığı programda açık açık, hiçbir yoruma mahal kalmayacak şekilde şunu söylüyor:

“Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, her kararda genel başkanlar, cumhurbaşkanı gibi imza yetkisine sahip olacak. Cumhurbaşkanı ile birlikte altılı masadaki her liderin de alınan kararlarda imza atması gerekecek.”

Bu süreç birkaç ay değil, yıllarca devam edecek. Çünkü Millet İttifakı iktidara gelip, Parlamenter Sisteme geçmek için düğmeye bassa bile bu 4-5 yıl devam edecek bir süreç.



Bu süreçte Türkiye nasıl yönetilecek?

Ortada başbakan yok, irade kullanacak bir cumhurbaşkanı yok. Karar almak için altı liderin imzasını bekleyecek bir cumhurbaşkanı söz konusu.

Kim yönetecek Türkiye’yi?

Cumhurbaşkanı mı?

Kaldı ki henüz o isim bile belli değil.

Yoksa, altı partinin lideri mi?

İster komedi deyin, ister acınacak bir durum yorumunu yapın. Ama gerçekler böyle.

Kamuoyu araştırmaları, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığında gittikçe güçlendiğini ortaya koyuyor. Bu millet, 20 yıldır ülkeyi yöneten ve yönetim erkini ispatlayan bir isme mi oy verir, yoksa yedi ortaklı bir koalisyonun, ülkeyi nereye götüreceği belli olmayan bir birliğin adayına mı?

Davutoğlu’nun açıklamalarından sonra, Millet İttifakı kimi aday gösterirse göstersin, seçilecek isim bu ülkenin cumhurbaşkanı olmayacak. Altı liderin memuru olacak. Bunu açık açık söylüyorlar.

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