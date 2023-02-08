GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Latif Şimşek: 100 yılın ikinci büyük felaketi: 85 milyon el ele ve Charlie Hepdo'nun alçaklığı

Tv100 Gazetesi Yazarı Latif Şimşek, "100 yılın ikinci büyük felaketi: 85 milyon el ele ve Charlie Hepdo'nun alçaklığı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Latif Şimşek'in yazısı:

Bir felaket daha yaşadık.

Büyük bir felaket. Dünyada eşi görülmemiş talihsizlik. Art arda, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem.

10 ilimizi, yaklaşık 14-15 milyon nüfuslu geniş bir coğrafyayı etkiledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Erzincan depreminden sonra bir asır içinde Türkiye’nin yaşadığı en büyük depremle karşı karşıyayız” dedi.

Depremin ilk anından itibaren devlet elindeki bütün imkânları seferber etti.

Ancak ilk depremin gecenin 4’ünde yaşanması, ulaşım yollarının tahrip olması, kimi hava alanlarının kullanılamaması, kar ve yağmur yağışı ilk saatlerde yardım çalışmalarını sekteye uğrattı.

Böyle bir depremde dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, bu şartlar altında yapılabilecek olanlar bellidir.

Deprem uzmanlarının sürekli söylediği, “Deprem öldürmez binalar öldürür” sözünün doğru olduğu bir kez daha anlaşıldı. 1999 yılında çıkarılan deprem yönetmeliğine göre, 2000’den itibaren yapılan binaların büyük çoğunluğu ayakta kaldı. Yıkılanların yüzde 80’i 1999 öncesi yapılan binalardı.

İkinci büyük depremin, insanların evlerinde bulunmadığı, gündüz saatlerinde 13.30’da gerçekleşmesi bütün bu talihsizlikler içinde bir şanstı. Aksi halde depremin yıkıcı ve yakıcı etkisi daha da büyüyebilirdi.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Latif Şimşek
ÇOK OKUNAN HABERLER
Yapılmayacak denmişti! Müjde geldi, asgari ücrete ara zam! 14 Mayıs’tan önce milyonları sevindirecek Yapılmayacak denmişti! Müjde geldi, asgari ücrete ara zam! 14 Mayıs’tan önce milyonları sevindirecek
Başvurusunu Yapanlar Borçlarından Kurtulacak: PTT borç kapatma desteği Başvurusunu Yapanlar Borçlarından Kurtulacak: PTT borç kapatma desteği
SGK’dan 16.000 TL toplu para ödenecek! Şartları taşıyanlar karşılıksız alacak SGK’dan 16.000 TL toplu para ödenecek! Şartları taşıyanlar karşılıksız alacak
Paranız iade edilecek! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan 500 TL’nizi çekebilirsiniz Paranız iade edilecek! Ziraat Bankası ve Halkbank’tan 500 TL’nizi çekebilirsiniz
Müşteri olun, 20.500 TL hesabınıza anında yatsın! 3 bankadan dev ödeme duyurusu! Ziraat, Akbank, Denizbank... Müşteri olun, 20.500 TL hesabınıza anında yatsın! 3 bankadan dev ödeme duyurusu! Ziraat, Akbank, Denizbank...
Emekliye Nisan ayında karşılıksız 2500 TL ödeme yapılacak! Az önce onay çıktı Emekliye Nisan ayında karşılıksız 2500 TL ödeme yapılacak! Az önce onay çıktı
SON HABERLER
Twitter kısıtlamasına Cem Yılmaz tepkisi! ‘Bir sürü faydası varken...’ Twitter kısıtlamasına Cem Yılmaz tepkisi! ‘Bir sürü faydası varken...’
Meclis'ten onay çıktı! Bakanlık TC kimlik kartıyla gidene anında 1600 TL yardım verecek Meclis'ten onay çıktı! Bakanlık TC kimlik kartıyla gidene anında 1600 TL yardım verecek
‘Deprem olsun’ diye dua ettiler! 17 ve 21 yaşındaki iki kız gözaltında ‘Deprem olsun’ diye dua ettiler! 17 ve 21 yaşındaki iki kız gözaltında
Çocuğu olan ailelerin dikkatine! Aile Bakanlığı 1-2-3-4 çocuklu ailelere 7800 TL nakit yardım veriyor Çocuğu olan ailelerin dikkatine! Aile Bakanlığı 1-2-3-4 çocuklu ailelere 7800 TL nakit yardım veriyor
Enkazda kalan kişileri arayıp dalga geçti! Mahkeme tutukladı Enkazda kalan kişileri arayıp dalga geçti! Mahkeme tutukladı
Güneydoğu’daki depremi öngören Naci Görür açıkladı! İstanbul için deprem tarihi Güneydoğu’daki depremi öngören Naci Görür açıkladı! İstanbul için deprem tarihi
Muslera sakatlanmıştı, geri dönüyor! Ne zaman döneceği belli oldu Muslera sakatlanmıştı, geri dönüyor! Ne zaman döneceği belli oldu
DEPREM DESTEK ÖDEMESİ ne zaman yatacak? 10 bin TL deprem destek ödemesi kimler alabilir? DEPREM DESTEK ÖDEMESİ ne zaman yatacak? 10 bin TL deprem destek ödemesi kimler alabilir?