Kübra Par: Kızılay Başkanı Kerem Kınık: Günlük bin adet çadır üretim kapasitemiz var

İşte Kübra Par'ın yazısı:

Depremin üzerinden neredeyse 3 hafta geçti fakat çadır talebi hâlâ tam olarak karşılanabilmiş değil.

Özellikle kırsal alanda hayvancılıkla uğraşanlar çadır kentlere gidemiyor. Evi yıkılmayıp hırsızlık tehlikesinden korkanlar da kendilerine ait çadır talep ediyor.

Peki bu talepler neden karşılanamıyor? Stoklar mı yetersiz? Yurtdışından tedarik mümkün değil mi? Veya organizasyon sorunu mu var?

Türkiye’de yıllarca çadır denilince akla Kızılay gelirdi. Beyaz çadırlar üzerindeki kırmızı hilal logosu hafızalarımızdaki yerini koruyor.

Fakat bilinen aksine afet kanunu değiştiğinden bu yana çadır dağıtımından Kızılay değil AFAD sorumlu.

Kızılay şu an sadece kan bağışı topluyor ve yemek dağıtıyor.

Çadır kısmında ise kısmi üretim yapıyor.

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