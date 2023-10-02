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Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Değişimciler samimi değil'' Barış Yarkadaş yazdı

TV100 yazarı Barış Yarkadaş bu hafta 'CHP’li 48 vekil Kılıçdaroğlu’na çağrı yapacak…' başlıklı yazısında parti içindeki bir grubun Kılıçdaroğlu'na görev çağrısında bulunacaklarını kaleme aldı.

CHP'de sular kaynamaya devam ediyor. Değişim süreci ve Özgür Özel'in genel başkanlığa adaylığını açıklaması ile birlikte koltuk kapma yarışında kıyasıya çekişme hız kesmiyor. 

TV100 yazarı Barış Yarkadaş köşe yazısında "9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’le özdeşleşmiş meşhur bir söz vardır: “Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir…” Demirel’in bu sözü siyasette dengelerin her an değişebileceği, dün karşıt olanların bugün yan yana gelebileceğini ifade eder. Gerçekten de öyle… Aktif siyaset yapanlar, dengelerin sürekli değişebileceğini hesap eder ve planlarını da ona göre yaparlar. Demirel belki biraz da bu yüzden “Dün dündür, bugün bugündür’’ demiştir. CHP uzun bir süredir devam eden kongre sürecinde tam da bunu yaşıyor." ifadelerini kullandı. İşte Yarkadaş'ın yazısının bazı bölümleri: 

“DEĞİŞİMCİLER SAMİMİ DEĞİL’’

2018 yılında yapılan Tüzük Kurultayı öncesi bir bildiri yayımlayarak “Ön seçim istiyoruz’’ diyen 48 eski vekil, ‘’ustalıkla’’ tasfiye edilmiş, isimleri ‘’Grubun Uyumunu Bozanlar’’ listesine yazılmış ve 2018 yılında yapılan seçimlerde milletvekili listesine alınmamışlardı. Ki; bu gruptaki 15 kişi o dönem Muharrem İnce ile birlikte hareket ediyorlardı.

GÖREV ÇAĞRISI

Bildiride “Partinin ihtiyacı olan demokratik tüzük ve yeni bir parti programını hazırlamak Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevidir. Kılıçdaroğlu’nun bu görevi eksiksiz bir şekilde yerine getireceğine inanıyoruz” görüşüne yer verilecek. Ne demiştik: ‘’Siyasete 24 saat uzun bir süredir…”

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