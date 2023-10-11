Kılıçdaroğlu yine tezkereye ‘Hayır’ dedi HDP ve ABD'yi üzmek istemiyor! Kübra Par yazdı

TBMM Grup Toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'den gelen teröristlerin bir hafta önce İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı bombalı saldırıya rağmen tezkereye yine 'Hayır' diyeceklerini açıkladı.

TV100 yazarı Kübra Par, Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu vereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun yabancı asker itirazıyla ilgili gerçeği bilmesine rağmen ABD ve HDP'yi küstürmeme adına bu stratejiyi izlediğii söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak ve Suriye’deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkereye hayır oyu vereceklerini söylemesi tartışmalara yol açtı.

Terörle mücadele için yakın zamanda oylama sunulacak olan tezkereye yabancı askerlere izin verdiği ve Türkiye'yi işgal gerekçesiyle karşı çıkan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri tv100 yazarı Kübra Par'dan geldi.

GERÇEK NEDENİN BUNUNLABİR İLGİSİ YOK!

Seçimlerde HDP ile işbirliği yapmayı planlayan ve dış politikada ABD yanlısı bir politika izleyen Kılıçdaroğlu iki partnerini de üzmek istemediği için tezkereye “Hayır” demişti. Sonuçta, Türkiye’deki milliyetçi hassasiyetleri anlayamamanın bedelini seçimde hem kendisi ödedi hem de muhalif seçmene ödetti. Normal şartlarda rasyonel bir siyasetçinin bundan ders çıkarmış olmasını beklersiniz değil mi? Ama söz konusu Kılıçdaroğlu olunca artık rasyonaliteyi bir kenara bırakmak gerekiyor.

İŞİNE GELMİYOR ÇÜNKÜ...

"Kılıçdaroğlu bu basit gerçeği bilmiyor mu?" diye soran Par, yazısına şöyle devam etti:

"Elbette biliyor ama işine gelmiyor. İşine gelmiyor çünkü yerel seçime yaklaşırken yine HDP’nin desteğinin hayati olduğunu zannediyor. İşine gelmiyor çünkü ABD yanlısı bir dış politika perspektifinin dışına çıkamıyor.

Aksi halde PKK daha geçen hafta sonu Ankara’da Meclis’in karşısında bombalı eylem yapmışken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT bu eyleme karşılık Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerini bombalıyorken, ABD bir Türk SİHA’sını düşürmüşken, bu ülkenin ana muhalefet lideri olarak tezkereye ‘Hayır’ demezdi.

CHP bu stratejik hatalarda ısrar ettiği müddetçe daha uzun yıllar muhalefette kalacak. Ben şimdi asıl bu açıklamaya Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in ne diyeceğini merak ediyorum.

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