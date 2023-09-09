GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Kılıçdaroğlu için alarm zilleri çalmaya başladı anketlerde kim önde? Mahmut Övür yazdı!

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında CHP için anketler ne gösteriyor, sokaktaki eğilim CHP için nasıl sinyaller veriyor sorularını yanıtlayan bir yazı kaleme aldı.

Sabag gazetesi yazarı Mahmut Övür yaklaşan seçim sürecine dair araştırma şirketlerinin yaptığı anketleri değerlendiren bir yazı kaleme aldı. 'Sokaktaki eğilim de Kılıçdaroğlu için alarm zillerinin çaldığını gösteriyor.' ifadelerini kullanan Övür, ittifak sürecinin yürüyüp yürüyemeyeceğini ise 'CHP'nin tek parça kalıp kalmayacağına bağlı' diye yorumladı.  

İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısının bazı bölümleri: 

AKŞENER NE KADAR İNANDIRICI?

Gelelim son günlerde çok tartışılan Meral Akşener ve İyi Partililerin açıklamalarına... Betimar ilk sırada halka şu soruyu soruyor: "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız' açıklamasıyla ilgili kanaatinizi belirtir misiniz?"

CHP'NİN TEK PARÇA KALIP KALMAYACAĞI...

Bu araştırma da gösteriyor ki, hem İyi Parti'nin nasıl tavır alacağı hem de ittifakın yürüyüp yürümeyeceği CHP'deki liderlik yarışının nasıl sonuçlanacağına ve CHP'nin tek parça kalıp kalmayacağına bağlı.
HDP gerçeğini de eklerseniz herhalde önümüzdeki 6 ay boyunca tıpkı genel seçimler öncesi gibi muhalefetin gelgitlerini tartışacağız.

Mahmut Övür'ün yazısının devamı için >>>

mahmut övür chp seçim seçim anketi
ÇOK OKUNAN HABERLER
Gazetecilik büyük bir kıskaçta deyip Habertürk canlı yayınında böyle veda etmişti Afşin Yurdakul ayrılığının perde arkası ortaya çıktı Gazetecilik büyük bir kıskaçta deyip Habertürk canlı yayınında böyle veda etmişti Afşin Yurdakul ayrılığının perde arkası ortaya çıktı
Sular durulmuyor! Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul'a Cüneyt Özdemir'den: 'Evlenip başka ülkeye giderken artistlik yapma' Sular durulmuyor! Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul'a Cüneyt Özdemir'den: 'Evlenip başka ülkeye giderken artistlik yapma'
Tarafsızlıktan yakınan Afşin Hanım’ı ekranlardan kim kopardı? Melih Altınok yazdı Tarafsızlıktan yakınan Afşin Hanım’ı ekranlardan kim kopardı? Melih Altınok yazdı
SON HABERLER
Tarafsızlıktan yakınan Afşin Hanım’ı ekranlardan kim kopardı? Melih Altınok yazdı Tarafsızlıktan yakınan Afşin Hanım’ı ekranlardan kim kopardı? Melih Altınok yazdı
Sular durulmuyor! Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul'a Cüneyt Özdemir'den: 'Evlenip başka ülkeye giderken artistlik yapma' Sular durulmuyor! Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul'a Cüneyt Özdemir'den: 'Evlenip başka ülkeye giderken artistlik yapma'
Savunma sanayimizi kıskandıracak adımlar Savunma sanayimizi kıskandıracak adımlar
‘Öğretmen borsası’ nasıl kuruldu, kim haklı? ‘Öğretmen borsası’ nasıl kuruldu, kim haklı?
Bakan Ersoy’dan Londra’ya ‘Artık iade edin’ mektubu…  Kaçakçılık Dairesi Başkanı Zeynep Boz: ‘Anadolu’dan çalınan 1000 eserin peşindeyiz.’ Bakan Ersoy’dan Londra’ya ‘Artık iade edin’ mektubu…  Kaçakçılık Dairesi Başkanı Zeynep Boz: ‘Anadolu’dan çalınan 1000 eserin peşindeyiz.’
Zeki Müren filmi Zeki Müren filmi
Kılıçdaroğlu için danışman şiiri Kılıçdaroğlu için danışman şiiri
Bu gidişle halka arzlar yarışa kalacak Bu gidişle halka arzlar yarışa kalacak