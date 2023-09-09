Kılıçdaroğlu için alarm zilleri çalmaya başladı anketlerde kim önde? Mahmut Övür yazdı!

Sabag gazetesi yazarı Mahmut Övür yaklaşan seçim sürecine dair araştırma şirketlerinin yaptığı anketleri değerlendiren bir yazı kaleme aldı. 'Sokaktaki eğilim de Kılıçdaroğlu için alarm zillerinin çaldığını gösteriyor.' ifadelerini kullanan Övür, ittifak sürecinin yürüyüp yürüyemeyeceğini ise 'CHP'nin tek parça kalıp kalmayacağına bağlı' diye yorumladı.

İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısının bazı bölümleri:

AKŞENER NE KADAR İNANDIRICI?

Gelelim son günlerde çok tartışılan Meral Akşener ve İyi Partililerin açıklamalarına... Betimar ilk sırada halka şu soruyu soruyor: "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız' açıklamasıyla ilgili kanaatinizi belirtir misiniz?"

CHP'NİN TEK PARÇA KALIP KALMAYACAĞI...

Bu araştırma da gösteriyor ki, hem İyi Parti'nin nasıl tavır alacağı hem de ittifakın yürüyüp yürümeyeceği CHP'deki liderlik yarışının nasıl sonuçlanacağına ve CHP'nin tek parça kalıp kalmayacağına bağlı.

HDP gerçeğini de eklerseniz herhalde önümüzdeki 6 ay boyunca tıpkı genel seçimler öncesi gibi muhalefetin gelgitlerini tartışacağız.

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