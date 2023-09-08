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Kanıtlayabilir misin hocam? Biz bizeyiz bence boş yapıyorsun! Melih Altınok yazdı

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok bu haftaki yazısında Meral Akşener'in Avrupa şampiyonu olan Kadın Milli Voleybol Takımı'nı kutlaması üzerine 'Cumhuriyet devrimi olmasaydı bu olmazdı, unutmayın' notu düşen Hasan Cemal'i eleştirdi. 'Bize kadın spor takımlarının başarıları ile yönetim biçimleri arasındaki bağlantının resmini çizebilir misin mesela?' diyen Melih Altınok, Cemal'e böyle yüklendi.

Kanıtlayabilir misin hocam? Biz bizeyiz bence boş yapıyorsun! Melih Altınok yazdı

Sabah gazetesi yazarı bugünkü yazısında Hasan Cemal'i 'bence boş yapıyorsun' diyerek eleştirdi. Hasan Cemal'in Meral Akşener'in Avrupa şampiyonu olan Kadın Milli Voleybol Takımı'nı kutlamasını "Cumhuriyet devrimi olmasaydı bu olmazdı, unutmayın" notuyla paylaşması üzerine Altınok şu sözleri sarf etti. İşte Altınok'un yazısının bazı bölümleri... 

Kanıtlayabilir misin hocam? 

Bize kadın spor takımlarının başarıları ile yönetim biçimleri arasındaki bağlantının resmini çizebilir misin mesela?
Sana göre İngiltere'deki, Norveç'teki, İspanya'daki kadın sporcuların "istenilen başarıyı" yakalayamamaların sebebi de krallıkla yönetilen ülkelerde yaşıyor olmaları mı?

Biz bizeyiz ve bence boş yapıyorsun!

Zira gardırop Atatürkçülüğünün, darbelerle ülkeyi soyanlara, az gelişmişliğe mahkûm edenlere kılıf olduğunu sizlerden öğrendik desem yeridir. Seri halinde çıkardığın özeleştiri kitaplarını satır satır okuduk.
Dolayısıyla biz bizeyiz ve bence boş yapıyorsun.

Melih Altınok yazısının devamı için >>>

melih altınok hasan cemal
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