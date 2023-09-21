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Kahramanmaraş'ta 8 kız hala kayıp! İçlerinden biri ise liseye hazırlanıyordu... İsmail Saymaz yazdı

Bu topraklar çok acılar gördü. Ama böylesi büyük bir felâket yaşanmadığı o tarih 6 Şubat 2023 saat 04.17... On binlerce kayıp verdiğimiz bu depremde Sözcü yazarı ismail Saymaz Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde kaybolan ve hala aranan 8 kızı kaleme aldı.

Kahramanmaraş'ta 8 kız hala kayıp! İçlerinden biri ise liseye hazırlanıyordu... İsmail Saymaz yazdı

Türkiye bu tarihi asla unutmayacak: 6 Şubat 2023 saat 04.17... 6 Şubat sabahı asrın felaketini yaşadık. Kahramanmaraş merkezli iki deprem tüm Türkiye'yi sarstı... 

Verdiğimiz kayıplar yiten giden canlarımız... Derken yaralarımı tam anlamıyla hala da sarılabilmişdeğil. Sarılabilmiş değil diyoruz çünkü Sözcü yazarı İsmail Saymaz bu hafta 'Tarikat evinin enkazındaki 8 kız hâlâ kayıp' balıklı yazısıyla aslında tam olarak bu noktaya parmak değiniyor. 

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat sabahı binlerce apartmanla birlikte Azerbaycan Bulvarı üzerindeki Buket Sitesi’nin üç bloku da çöktü.B blokun ikinci katı bir tarikata aitti.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz bugün yayımlanan yazısında, “Tarikat evinin enkazındaki 8 kızın hâlâ kayıp” olduğunu hatırlattı. Saymaz, “Emniyet’in “Kızların öldüğüne dair iki şahit getirin, ölü raporu verelim” diye araması ailelerin kuşkusunu artırıyor.” dedi.

Saymaz yazısının devamında, “Kızların öldüğünü gören yok, bilen yok. Hangi şahidi bulup getirebilirler ki?” Üstelik bu şekilde ölüm raporu verilebiliyorsa herkes iki şahidi denkleştirip üçüncü kişiyi ölmüş gösterebilir, değil mi?” sorularını sordu.

Olay günü kızların sağa sola kaçtıklarını görenler olduğunu belirten Saymaz, ailelerin, bu nedenle “deprem esnasında vakıf binasında mıydılar” kuşkusu yaşadığını söyledi.

Kayıp 8 kızın Safa Vakfı’nda olabilme ihtimaline karşı, vakfı aradığını söyleyen Saymaz, “Bir yetkili ne böyle bir evlerinin ne de bursiyerleri arasında sekiz kızın bulunduğunu söyledi.” dedi.

İsmail Saymaz yazısının devamı için >>>

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