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İYİ Parti'de kaos ve istifalar sürerken Ahmet Hakan'dan şaşırtan iddia! İYİ Parti'yi güzel günler bekliyor!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bu hafta 'İYİ Parti bu süreçten nasıl çıkar' başlıklı yazısında son günlerde peş peşe istifaların geldiği İYİ Parti'yi güzel günlerin beklediği açıkladı. Hatta Hakan'a göre İYİ Parti'yi güzel günler bekliyor! Kendine şahane bir gelecek çizmiş bile. İşte ayrıntılar...

İYİ Parti'de her geçen gün gerilim artmaya devam ederken istifaların ardı sıra geldiği günlerde  İYİ Parti'nin dağılma aşamasına doğru gittiği yolundaki yorumlar ağırlık kazanmaktaydı. Fakat Hürriyet gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan tam tersini düşünüyor. Hakan'a göre, "İyi Parti’yi güzel günler bekliyor, CHP'den ayrılarak şahane bir gelecek çizdi"...

İYİ Parti'de yerel seçimler öncesi büyük kaos sürüyor. Karşılıklı suçlamalar ve üst üste gelen istifalarla sarsılan İYİ Parti'yi zor günlerin beklediği konuşulurken, Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan tam tersini savundu. Yerel seçime tüm Türkiye'de kendi adaylarıyla girecek İYİ Parti'yi güzel günlerin beklediğini iddia eden Ahmet Hakan "İyi Parti bu süreçten nasıl çıkar? başlıklı yazısında şunları yazdı:

Şahane çıkar. Mis gibi çıkar!

Şahane çıkar. Mis gibi çıkar.  Kendi olur. Kendine özgü olur. (...)
Ekonomideki gidişatı eleştiren ama PKK’ya karşı mücadelesine tam destek veren...
Hayat pahalılığıyla ilgili sorunlara vurgu yapan ama savunma sanayisindeki gelişmeye sahip çıkan...
İktidarın olumsuzluklarını sonuna kadar dile getiren ama olumlu taraflarına işaret etmeyi ihmal etmeyen...
Sağa, merkez sağa açık bir parti haline gelecek.
CHP ile bir geleceği yoktu İyi Parti’nin. CHP’den ayrışarak mis gibi, şahane gibi bir gelecek perspektifi çizdi kendisine.
Bakmayın siz gündelik hır güre. 
İyi Parti’yi güzel günler bekliyor. 
Girdiği yolda sabrederse, sebat ederse, ısrar ederse tabii.

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