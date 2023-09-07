İYİ Parti aday çıkarırsa kaybeden yalnızca CHP olmaz!

Yaklaşan yerel seçim ile birklikte kulislerde dolanan isimler... İstanbul ve Ankara için iktidar ve muhalefetin kimleri aday gösterceği konuşulurken Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında ittifa yerine parti olarak seçime girmenin her partinin kendi adayını çıkarmasının olası kayba yol açacağını kaleme aldı.

'İyi Parti lideri Akşener, dün Fatih Altaylı’nın Youtube kanalına yaptığı açıklamada, İstanbul ve Ankara dahil, 81 ilde aday çıkaracaklarını söyledi.' ve Saymaz bu iddiaya karşılık dokuz büyük şehrin risk ltında olduğu ifadelerini kullandı.

"Bütün muhalefet kaybeder"

Yerel seçim öncesi en kötü senaryonun yaşandığını belirten Saymaz, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İyi Parti'nin kararı henüz kesinleşmeden CHP'nin İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını ilan etmesi gerekirdi. Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nu yeniden aday göstereceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu, İstanbul ve Ankara için vakit kaybediyor.

İkincisi, CHP en kötü senaryoya göre, yani İyi Parti ve HDP aday çıkaracakmış gibi hazırlık yapmalı. Bu ihtimal dikkate alınarak, İmamoğlu ile ilçe belediye başkanları ve partinin ilçe örgütleri arasında uyum sağlanmalı. Görüyoruz. İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB'nin etkinliklerine gitmiyor. Kılıçdaroğlu yanlısı Ataşehir, Maltepe ve Bakırköy belediye başkanları ile İmamoğlu arasındaki gerilim sürüyor.

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