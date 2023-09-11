İttifak şart muhalefet İBB'yi kaybedebilir! İsmail Saymaz yazdı

Cumhur ittifakında yavaş yavaş isimlerin konuşulması, İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkaracağını söylemesi üzerine CHP'de sular kaynamaya başlamış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Saymaz o konuşmanın detaylarını değerlendirmesini kaleme aldı.

Saymaz, 'İyi Parti lideri Akşener’in yerel seçimde Ankara ve İstanbul da dahil 81 şehirde aday çıkacaklarını açıklaması en çok İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu etkiliyor. İmamoğlu, İstanbul’u 13 bin oy farkla kazanmıştı. Tekrarlanan seçimde farkı 806.456’ya çıkardı. Buna karşılık İyi Parti, 14 Mayıs’taki genel seçimde 840.891 oy elde etti. Bu tabloya göre İyi Parti’nin aday çıkarması halinde muhalefet İBB’yi kaybedebilir.' ifadelerini kullandı.

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