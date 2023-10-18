İsrail'in freni yok! Hakan Fidan'dan kritik mesajlar! Okan Müderrisoğlu yazdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sabah Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na konuştu. Gazze’ye yönelik katliamları değerlendiren Bakan Hakan Fidan, “Sivillerin hedef alınmaması, insani yardım, esir takası ve iki devletli çözüme dayalı görüşmeler sürüyor. Ancak İsrail’deki siyasiler çok duygusal ve intikamcı. Çok büyük felaketleri beraberinde getirebilecek tavırlardan kaçınmalarını sağlayacak bir fren mekanizmaları yok” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasının seyri ve sürdürülen barış diplomasisi yanında Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarına ilişkin kritik mesajlar verdi.

Çatışmaların Gazze'den bölgeye yayılmasını önlemeye çalıştıkların kaydeden Fidan, "Sivillerin hedef alınmaması, insani yardım, esir takası ve iki devletli çözüme" dayalı görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Fidan, insani yardımlar noktasında Mısır'ın gayretli olduğuna dikkat çekti ve "Bugün yarın bir şey olacak" diye konuştu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Hakan Fidan, şunları söyledi:

HAMAS'I ORTADAN KALDIRMA PLANI

İsrail'de, Hamas'ın aktörlükten çıkartılması gerektiği konusunda fikir birliği var. Peki, bunun altını sahada nasıl dolduracaklar? Yani Hamas'ı nasıl fiilen ortadan kaldıracaklar? Bunun modelitesini şu anda tartışıyorlar. ABD de gittikçe artan şekilde tartışmanın tarafı oluyor. Hamas'ın olmadığı bir senaryoda, orada kim olacak? Nasıl bir politik yapı ortaya çıkacak, onlar için büyük bir soru işareti.

TAHLİYE İÇİN HAZIRLAR

İsrailliler, yabancıların Gazze'den çıkmasını sağlamak için hazırlar. Filistinlilerin hayatını kaybetmesini sorun olarak görmüyorlar. Batılıların hayatını kaybetmesi ise ciddi dış tepkilere yol açıyor. İsrail, askeri açıdan bölgenin tümüyle açık bir hedef haline gelmesini ve bu nedenle tahliyeleri istiyor. Mısırlılar da haklı olarak diyorlar ki 'Biz, buna hizmet edecek şekilde kapıyı açmayız. Önce izin verin, bölgeye insani yardım götürelim. Halk temel ihtiyaçlarını karşılasın, yabancıların tahliyesini sonra konuşuruz!'





Okan Müderrisoğlu yazısının devamı için >>>