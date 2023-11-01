İsrail kendi vatandaşlarının katledilmesi pahasına soykırıma girişti! Bilerek göz yummuş! Nedim Şener yazdı

Hamas’ın 7 Ekim günü gerçekleştirdiği saldırısı sonucu 1.400 İsrailli öldürülürken, dün itibarıyla Gazze’de 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinli İsrail güçleri tarafından katledildi. Verilen bilgiye göre 940 çocuk kayıp.

Dünya bir yandan da İsrail’in önceden haberdar olduğu Hamas saldırısı üzerinden 2.3 milyon sivili sürerek Gazze’yi işgal planını tartışıyor.

Hürriyet yazarı Nedim Şener köşe yazısında 'İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı bir paylaşımla İsrail istihbaratının Hamas’ın saldırı hazırlığından haberdar olduğunu ama kendisini uyarmadığını söyledi. Hatta “Kendisi dahil herkesin hesap vereceğini” bile söyledi. Ama sonra yazdıklarını sildi. Ne yaparsa yapsın, her geçen gün İsrail yönetiminin ve Netanyahu’nun Hamas’ın saldırı hazırlığından haberdar olduğunu gösteriyor.' ifadelerini kullandı.

ABD: MISIR, İSRAİL’İ UYARDI

İsrail yönetiminin ve Netanyahu’nun Hamas’ın böyle bir saldırıdan haberdar olup olmadığı ile ilgili ilk açıklamayı ABD Kongre üyesi Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olan Michael McCaul şu sözlerle açıklamıştı: “Böyle bir olayın yaşanabileceğine yönelik olarak Mısır’ın, İsraillileri (saldırıdan) üç gün önce uyardığını biliyoruz.”

Netanyahu hükümetinin bu iddiayı yalanladığı söylendiğinde ise, ABD Kongre üyesi McCaul, “Gizlilik bulunan konulara çok girmek istemiyorum ama bir uyarı yapıldı” diye ısrar etti.

7 EKİM GÜNÜ DE TAKİP

İki gün önce ABD’li New York Times gazetesinde yayınlanan bir haber, İsrail istihbaratının ve yönetiminin hem hazırlık aşamasında hem de 7 Ekim günü Hamas’ı yakından takip ettiğini gösteriyor. 7 Ekim gecesi saat 03’te İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet’in Başkanı Ronen Bar’ın hareketlilikten haberdar olduğunu belirten gazete, buna karşın istihbarat görevlilerinin Hamas militanlarının gece talimi yaptığını düşündüğünü yazdı. Habere göre, İsrail istihbaratı vakit kaybı olarak görüp 1 yıl önce el telsizlerini dinlemeyi bırakmış.

UYARILARI DİNLEMEDİ

“İsrail, Hamas saldırısını neden engellemedi?” sorusu “ihmal” ile sınırlı tutulmaya çalışılıyor.

Oysa İsrailli güvenlik yetkilileri, iç politika nedeniyle oluşan ülkedeki siyasi kaosun İsrail’in güvenliğini zayıflattığı konusunda Netanyahu’ya aylar boyunca uyarıda bulundu. Öyle ki İsrail Lideri, temmuz ayında gizli bir istihbarata dayandırılan güvenlik tehdidini kendisine aktarmak isteyen üst düzey bir generalle buluşmayı dahi reddetti.

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