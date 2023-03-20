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İsmet Özçelik: Siyasette son kulisler, tehlikeli gelişmeler!

Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "Siyasette son kulisler, tehlikeli gelişmeler!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte İsmet Özçelik'in yazısı:

Siyasi kulisler çok hareketli.

Sürekli görüşmeler yapılıyor. Daha çok da kapı arkası buluşmalar. Aday listeleri öncesi son temaslar.

Anket sonuçlarına göre planlanan hamleler.

Tabi bir de kendini pazarlamaya çalışanlar…

Ankara kadar Washington da seçime hazırlanıyor.

Benzer bir trafik orada da var.

...

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İsmet Özçelik
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