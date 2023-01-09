İsmet Özçelik: Seçmenin tercihini ne belirleyecek?

İşte İsmet Özçelik'in yazısı:

Siyasi partiler seçim çalışmalarını

hızlandırdı. Muhalefet ekonomideki

krizi öne çıkarıyor.

Cumhur İttifakı iktidar avantajını kullanıyor.

Asgari ücrette yapılan artış…

Memur emekli maaşlarına zam…

Konut projeleri…

Sosyal yardımlarla ilgili kararlar…

Esnafa yönelik uygulamalar…

Hepsi seçime ayarlı…

SEÇİMDEN SONRA

Bütün kesimler işin farkında.

Seçimden sonra başlarına gelecekleri biliyor.

“Cumhur İttifakı da seçilse,

Millet İttifakı da iktidar olsa

değişmeyecek.

Krizin faturasını üstümüze yıkacaklar.

İşçiye, çiftçiye, memura, emekliye, …

Acı reçeteyi içirecekler.

Şimdi seçim var.

Ne alırsak kârımıza” diyorlar.

SEÇMENİN TAVRI

Kamuoyu araştırmaları…

Seçimlere birkaç ay kaldı.

Seçmenin kafası hâlâ karışık.

Halk iki ittifak arasında sıkıştırılıyor.

Birinden birini tercihe zorlanıyor.

Ama eski ilişkiler önemli ölçüde yıpranmış.

Cumhur İttifakı’na da,

Millet İttifakı’na da fazla güven yok.

Kararsız (!) seçmen oranı yüksek.

Seçmen sistem partilerine itiraz ediyor.

Bunu sokakta, köyde, şehirde, …

Her yerde görmek mümkün.

AK Partililere gidin…

Söze kendi partisini eleştirerek başlıyorlar.

CHP’lilere, İyi Partililere gidin…

Partilerine inançları yok…

VATANSEVERLİK

Peki seçmen tercihini neye göre yapacak?

Sandığa giderken neyi düşünecek?

İşte belirleyici olan bu!

Gezici Araştırma Merkezi bu soruya yanıt

aramış.

Katılımcılara tercihini nelerin etkileyeceğini

sormuş

Merkezin Başkanı Murat Gezici ile konuştum.

Araştırma sonuçlarını sordum.

Özetle şunları söyledi:

“Ekonomi seçmenin tercihinde önemli.

Ama onun kadar etkili bir başka konu daha var:

...

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