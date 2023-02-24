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İsmet Özçelik: Seçim konusunda 'Altılı Masa'nın kafası karışık…

Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "Seçim konusunda 'Altılı Masa'nın kafası karışık…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte İsmet Özçelik'in yazısı:

Seçimler ertelenecek mi?

Deprem sonrası bazı arayışlar olduğu

anlaşılıyor.

Ama daha ortada fol yok yumurta yok.

“Altılı Masa”dan itiraz geldi.

Kılıçdaroğlu garip bir çıkış yaptı.

...

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İsmet Özçelik
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