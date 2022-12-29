İsmet Özçelik: Millet İttifakı’nın aday ilanı…

İşte İsmet Özçelik'in yazısı:

Seçim iyice yaklaştı.

Ama Millet İttifakı aday ilanında sıkıntı var. Saraçhane kumpası sonrası,

Kılıçdaroğlu ekibi tarih açıklamıştı.

Biraz da tehdit kokuyordu:

“Aralık sonu, ocak başı.”

Son yapılan açıklamalar…

Aday ilanının gecikeceğini gösteriyor.

NASIL BELİRLENECEK?

Aylar önceki plan şuydu:

“Aday açıklaması için YSK beklenecek.

YSK’nın seçim takvimiyle, süreç başlayacak.

Öne çıkan isimler netleşecek.

Eş zamanlı 3 ayrı şirkete araştırma yaptırılacak.

Seçimi kazanma şansı en yüksek isim belirlenecek.

Daha sonra da adaylığı ilan edilecek.”

CHP kulislerinde de,

İyi Parti kulislerinde de anlatılan buydu.

Çıkacak sonuca kimse itiraz etmeyecekti.

ERKEN HAMLE

ABD işi riske atmak istemedi.

İmamoğlu’na verilen ceza…

Fırsata çevirmeyi düşündü.

İmamoğlu-Akşener ikilisini sahaya sürdü.

HDP’yi de peşlerine taktı.

Millet İttifakı’na İmamoğlu dayatması yaptı.

ÖNÜ KESİLDİ

Bu arada farklı düşünenler de var.

“Aday gösterilirse ve yargı son anda onaylarsa…

Millet İttifakı adaysız kalır.

Bu nedenle İmamoğlu aday gösterilmez” deniyor.

Bir başka iddia da şu:

“ABD bastırır, İmamoğlu aday yapılır.

Son anda adaylığı iptal olur.

Muhalefet ayağa kalkar.

Türkiye iş savaşa sürüklenir.”

Kim bilir…

Belki de ABD’nin istediği budur.

Irak, Libya, Suriye, İran…

Buraya Türkiye’yi de eklemeyi planlıyordur.

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER

Bu arada, beklenen temas gerçekleşti.

Salı günü Kılıçdaroğlu Akşener buluştu.

Daveti Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bildirildi.

Öncesinde Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla görüştü.

Sonrasında açıklama yapılmadı.

Çok ilginç kulis bilgileri var.

Millet İttifakı için önemli.

Kokusu yakında çıkar.

KILIÇDAROĞLU’NUN ÇIKIŞI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu…

Saraçhane kumpasına direniyor.

Geçtiğimiz günlerde internet medya temsilcileriyle buluştu.

Özetle;

“Adayın nasıl belirleneceği tartışılmadı.

Oy birliğiyle mi, oy çokluğuyla mı?

Bu konuyu henüz konuşmadık.

5 Ocak’ta hükümet programını ele alacağız.

Önce yol haritası ve geçiş planını…

Yüzde 100 uzlaşı sağlayacağız.

Sonra adayı belirleyeceğiz.”

Kılıçdaroğlu’nun çıkışı dikkat çekici.

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