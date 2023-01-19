İsmet Özçelik: Komutanlarımıza, İHA/SİHA’larımıza saldırı…Neden?

İşte İsmet Özçelik'in yazısı:
Altılı Masa’da çok tuhaflaştı.
Ateşle oynuyorlar.
Ortada hiçbir şey yokken,
Türk Ordusu’nun komutanlarına,
Türkiye’nin yüz akı,
İHA/SİHA’lara, üretenlere saldırıyorlar.
Kim için, neden?
KILIÇDAROĞLU
Kılıçdaroğlu’nun çıkışı…
TSK komuta kademesini hedef alması…
Meclis grubunda ağır ithamlarda bulunması.
Halkı komutanlara karşı kışkırtma çabası.
Grup toplantısı sonrası CHP’lilere sordum.
Kimse bir anlam verememiş.
Akşam Türkiye’nin çeşitli illerinden arayanlar oldu.
Yıllardır tanıdığım CHP’liler.
Kılıçdaroğlu’nun tavrını anlayamamışlar.
“Asıl nedenini” merak etmişler.
İHA/SİHA’LAR
İşaret fişeği ABD’den geldi.
Pentagon'un psikolojik harp elemanından.
Michael Rubin’den.
Yazdığı analizin başlığı:
“Ukrayna'nın Ötesini Düşünün:
Türkiye'nin Drone İhracatı Tehdit”
Özetle;
“Türkiye yakın zamanda (6 Ocak 2023),
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne,
SİHA'lar teslim etti.
Bunlar Ruanda ile rekabette etkili olacak.
Bu ABD politikalarını baltalıyor.
Bayraktar TB2'ler,
Ukrayna'dan ziyade Afrika’da etkili oldu.
Libya, Somali ve Etiyopya'da…
Sistemin dengelerini değiştirdi.
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