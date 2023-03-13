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İsmet Özçelik: Kılıçdaroğlu’nun yediği (!) hamburgerin sırrı

Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "Kılıçdaroğlu’nun yediği (!) hamburgerin sırrı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte İsmet Özçelik'in yazısı:

Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti.

Kamuoyunda çok tartışıldı.

Özellikle de kaybolduğu 8 saat.

Boston’dan Washington’a araba ile gittiğini söyledi.

Süreli bir gezi, 8 saatini yolda geçirmiş.

Kimsenin aklına yatmadı.

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İsmet Özçelik
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