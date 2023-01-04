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İsmet Özçelik: Kılıçdaroğlu Altılı Masa'dan umudu kesti mi?

Aydınlık Gazetesi Yazarı İsmet Özçelik, "Kılıçdaroğlu Altılı Masa'dan umudu kesti mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte İsmet Özçelik'in yazısı:

Altılı Masa'da sular durulmuyor.

Saraçhane krizi bitmiş değil.

Akşener’in itirazları sürüyor.

ABD derin devletinin dergisi Foreign Policy…

İmamoğlu lehine topa girdi.

Abdullah Gül’ün gözü hâlâ adaylıkta.

Altılı Masa'da kulis yaptığı konuşuluyor.

Seçim yaklaşıyor.

Dananın kuyruğunun kopmasına az kaldı.

Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler olabilir.

KILIÇDAROĞLU
Kemal Kılıçdaroğlu…

Adaylıkta ısrarlı görünüyor.

Yakın çevresi de destekliyor.

Ancak Altılı Masa'daki sorunu aşamıyor.

“Çoklu aday” restleşmesi gündemde.

Yarın “Masa” yeniden toplanacak.

Gelen bilgilere bakılırsa fazla bir değişiklik olmayacak.

BAYKAL ZİYARETİ
Kılıçdaroğlu’nun hamleleri…

Son güne kadar devam edecek gibi.

Geçtiğimiz günlerde Deniz Baykal’ı ziyaret etti.

Birlikte fotoğraf çektirdi.

Baykal’ın seçim kampanyasına katılmak istediği ifade edildi.

Baykal kızı ile düşman mı oldu?

İşin aslı ne?

Bu konuyu araştırdım.

Baykal’ın yakın çevresiyle konuştum.

Gerçek pek yansıtıldığı gibi değil.

‘KEMAL BEY SIKIŞMIŞ’
Görüşme ile ilgili değerlendirme özetle şöyle:

“Deniz Bey Kılıçdaroğlu’nu aradı.

Kardeşi için başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu kendisiyle yüz yüze görüşmek istedi.

Biraz emrivaki oldu.

Görüşme gerçekleşti.

Ama Baykal’a atfedilen sözler…

Tamamen nezaket çevresinde düşünülmeli.

ÇIKAN HAVA
Görüşmeden çıkan hava…

Kılıçdaroğlu ‘Altılı Masa’dan umudu kesmiş gibi.

Şimdi içeriyi toparlama çabasında.

Malum, Ulusalcıları attı.

Baykal’a yakın olanları tasfiye etti.

Hatalarını düzeltme arayışı…

Ama artık çok geç.

Verilen zararın telafisi zor.

FOTOĞRAF
Servis edilen fotoğraf.

Deniz Bey çok üzüntülü…

Tanıyanlar iyi bilir.

Kamuoyuna böyle bir fotoğraf vermez.

O fotoğraftaki görüntüsü önemli…

Partinin içine düşürüldüğü duruma itirazı…”

PKK’DAN TALİMAT

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İsmet Özçelik
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