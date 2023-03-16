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İsmet Özçelik: HDP 540 milyon lirayı bir ayda iç eder

Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "HDP 540 milyon lirayı bir ayda iç eder" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte İsmet Özçelik'in yazısı:

AYM’nin kararı…

HDP’ye Hazine yardımını serbest bıraktı.

Depremzede çadır bekliyor.

Gıda, içecek giyecek, … derdinde.

Acil ihtiyaçlara para yetmiyor.

Televizyonlardaki görüntüler…

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İsmet Özçelik
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