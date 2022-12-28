İsmet Özçelik: FETÖ’cü akademisyenler telaşta

İşte İsmet Özçelik'in yazısı:

Üniversitelerdeki FETÖ’cüler…

Seçim yaklaşırken hareketlenmişlerdi.

Gelen talimat böyleydi.

“Aktifleşin” denmişti.

Ona göre davranıyorlardı.

Ama son günlerde çok telaşlılar.

Gelen bilgiler bu yönde…

Sıranın kendilerine geldiğini hissetmişler.

KRİTİK GÖREVLER

Devlet, üniversiteleri mercek altına alıyor.

Yapılan istihbari çalışmalar…

İşin ne kadar vahim olduğu anlaşılmış.

Kripto FETÖ’cüler…

Kimisi rektör, kimisi genel sekreter…

Yüzlerce öğretim görevlisi…

TSK’da, emniyette, yargıda olduğu gibi…

Aynı yöntem izlenmiş.

Üniversitelerde personel başkanlıkları…

Özel önem verilmiş.

Yapılan işler…

FETÖ’cü akademisyenlerin yükseltilmesi…

Uzmanlık alanı hak getire…

Nerede önleri açıksa oraya atanmaları…

Adamın mühendislikle ilgisi yok.

Ama Mühendislik Bilimlerinin başında…

O kadar çok örnek var ki..!

GEÇ OLDU AMA…

Öğretim üyeleri…

Yıllarını vermişler…

Ama kadrolar FETÖ’cülere dağıtılıyor.

Bu durum 15 Temmuz’dan sonra bile devam etti.

Son gelişmelerden umutlular.

Çok geç kalındı.

Süreç ağır işliyor.

Ama ihtimali bile yetti.

Basında çıkan haberler…

FETÖ’cü akademisyenler panik içinde.

İHBAR YAĞIYOR

Hakkari, İstanbul, Balıkesir, Ankara, Kars,

Diyarbakır, Şırnak, …

İş o kadar çığırından çıkmış ki!

Türkiye’nin her yerinden ihbar yağıyor.

Birçok üniversite FETÖ karargahı olmuş.

Kimse de dokunmamış…

Ya da dokunamamış…

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Öğretim üyelerinden gelen bilgiler…

“Bu kadarına da pes” dedirten cinsten.

İşte aktarılanlardan bir kısmı:

“Korunan bazı hocalar.

Maaş karşılığı 10 saat ders zorunluluğu.

Ama buna uymayanlar var.

Örneğin H.S.

3 yıldır Ankara ve Urfa’da yaşıyor.

Ayda bir kez bile üniversiteye gelmez.

Yakında profesörlük için bölümüne kadro çıkacak.

Adrese teslim kadro.

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