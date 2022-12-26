İsmet Özçelik: CHP’de tüzük krizi!

İşte İsmet Özçelik'in yazısı:

Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu?

İyi Parti’nin Kılıçdaroğlu itirazı sürüyor.

“Seçilecek aday” deyip duruyor.

Bu aralar konuşulan iki isim.

Biri İlhan Kesici…

Diğeri Faik Öztrak…

Ama Kılıçdaroğlu da,

İmamoğlu da vazgeçmiş değil.

Anlayacağınız Millet İttifakı karışık.

CHP’nin içi de farklı görünmüyor.

CHP’DE YENİ TARTIŞMA

Adaylık tartışması sürerken,

CHP’de yeni bir kriz gündemde.

Milletvekili adayları nasıl belirlenecek?

Geçen seçimde listeye giremeyenler,

CHP tüzüğünü hatırlatıyor.

Tüzük hükümlerinin uygulanmasını istiyor.

CHP TÜZÜĞÜ

Kastedilen tüzüğün 52. maddesi.

Maddenin 2. fıkrasında şöyle deniliyor:

“Aday saptamada hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına il örgütünün görüşünü de alarak Parti Meclisi karar verir. Parti Meclisi, önseçim ya da aday yoklaması yapılan bir seçim çevresindeki aday listesinde, merkez adaylığı için Siyasi Partiler Kanunundaki ilkelere göre yeteri kadar sıra ayırabilir. Bir kişi iki dönem üst üste merkez adayı gösterilemez. Ancak bu kural, bir yıldan fazla olmamak kaydıyla son seçimin yapıldığı tarihi izleyen 1 Ekim günü başlayacak yasama yılı tamamlanmadan seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde uygulanmaz.”

KAPALI

Hukukçu eski CHP milletvekili.

Konunun da uzmanı.

Şöyle dedi:

“Siyasi Partiler Kanunu ve Parti Tüzüğü.

İlgili maddeler çok açık.

Seçimde başka partilerle ittifak olabilir.

Bu durumda ön seçim yapılmayabilir.

YSK’ya verilecek 600 kişilik aday listesi…

Merkez yoklaması ile belirlenebilir.

Ancak bu durumda tüzük devreye girer.

Tüzükte açıkça yazıyor:

‘Bir kişi iki dönem üst üste merkez adayı gösterilemez.’

Bu da şu demektir:

Bir önceki seçimdeki adaylar…

600 kişi merkez yoklaması ile belirlenmişti.

İçlerinde şu andaki milletvekilleri de var.

Tüzüğe göre hiç biri aday gösterilemez.

Gösterilirse iş yargıya taşınır.

Bu nedenle parti yönetimi tüzüğe uymalı.

Ya ön seçim yapmalı, ya da geçen seçimde aday gösterilen 600 kişi dışında yeni adaylar göstermeli.

Tüzüğe göre başka bir yol yok.

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