İsmet Özçelik: CHP sistemi korumak için kendi belediyelerini mi harcıyor?

POPÜLER YAZILAR
AYTUNÇ ERKİN Yaşar Okuyan olayının arka planı Sözcü Gazetesi TALAT ATİLLA İşte Erdoğan'ın SKM'den ilk ve tek fotoğrafı! Kılıçdaroğlu-Okuyan vakasının perde arkası! TÜRKTIME AKİF BEKİ Simpsonlar depremi nasıl bildi? Karar Gazetesi CİHAT YAYCI TRT'de Eleni şarkısı çalınsın, televizyonlarımızda sirtaki yapılsın, sorunlar çözülsün... TV100 İSMET ÖZÇELİK CHP sistemi korumak için kendi belediyelerini mi harcıyor? Aydınlık Gazetesi TURGAY GÜLER O dosya İYİ Parti'yi köşeye sıkıştırdı Akşam Gazetesi AHMET TAŞGETİREN Yarınları kim kurabilir? Karar Gazetesi