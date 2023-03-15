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İsmet Özçelik: AYM’nin HDP kararı ihsas-ı rey mi?

Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "AYM’nin HDP kararı ihsas-ı rey mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte İsmet Özçelik'in yazısı:

HDP-PKK ilişkisi…

Bunu bilmeyen yok.

HDP de itiraz etmiyor.

“Açılım” sürecinde Kandil’i yol yapmışlardı.

Meclis kürsüsünde bile PKK’yı savundular.

Demirtaş çok daha ileri gitti.

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İsmet Özçelik
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