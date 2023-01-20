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İsmet Özçelik: Altılı Masa’da kriz bitmiyor

Aydınlık Gazetesi Yazarı İsmet Özçelik, "Altılı Masa’da kriz bitmiyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteciler.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte İsmet Özçelik'in yazısı:

Seçim tarihi netleşmiş gibi.

Bahçeli seçim için, “Mayıs’ta bu işi bitirelim” mesajı vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “14 Mayıs” dedi.

Cumhur İttifakı’nda adaylık sorunu yok.

Millet İttifakı’nda ise gerilim var.

Süre de daralıyor.

ADAY KİM OLACAK?
Aday kim olacak?

Kılıçdaroğlu’nun ısrarı sürüyor.

İmamoğlu da boş durmuyor.

Son günlerde yapılan ziyaretler…

Saraçhane’de destek buluşmaları…

Bir yerlerden organize edildiği çok açık.

Adaylıktan vazgeçmediğinin göstergesi.

Masa’da herkes “ikili”…

“Birlikteyken farklı konuşuyorlar.

Ayrıyken farklı” denmesi de bundan.

‘BEN SAĞ OLDUKÇA…’
Altılı Masa kulisleri…

Neler neler anlatılıyor…

Bu aralar gündemdeki konu ilginç.

Bir genel başkana atfedilen söz:

“Ben sağ oldukça Kılıçdaroğlu aday olamaz.”

Masa’da kimin eli kimin cebinde belli değil.

Net olan tek şey ABD’ye bağlılık.

İYİ PARTİ AFİŞLERİ
İYİ Parti’nin afişleri…

Akşener-İmamoğlu fotoğrafları…

“Devlete adalet yakışır” sloganı.

“Devlete İmamoğlu yakışır” şeklinde okundu.

Saraçhane krizi bitmiş görünmüyor.

Kılıçdaroğlu-Akşener buluşmasında,

...

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İsmet Özçelik
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