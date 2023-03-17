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İsmet Özçelik: 14 Mayıs seçimi dünyayı neden ilgilendiriyor?

Aydınlık Gazetesi yazarı İsmet Özçelik, "14 Mayıs seçimi dünyayı neden ilgilendiriyor?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte İsmet Özçelik'in yazısı:

Tüm dünyanın gözü Türkiye’de.

Türkiye yeniden Atlantik’e mi dönecek?

Yoksa Avrasya’da yoluna devam mı edecek?

Diğer bir deyişle…

Batı mı kazanacak, Avrasya mı?

Herkesin merakı bu!

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İsmet Özçelik
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