İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Kılıçdaroğlu İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'u verebilir!

Cumnurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden CHP'de sular durulmuyor. CHP'nin İstanbul Kongresi'nde yaşanan koltuk savaşı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun desteklediği Cemal Canpolat’ın kürsüde Ekrem İmamoğlu hakkında “Özgür Çelik’e oy veren delegeleri İBB’de işe yerleştirdi” iddiası gündeme bomba gibi düşmüşken Sözcü yazarı İsmail Saymaz CHP'de görülmemiş savaşın ayrıntılarını kaleme aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim kriziyle sarsıldı. 4-5 Kasım'da yapılacak kurultaya sayılı günler kala gerilim gittikçe tırmandı.

EKREM İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

Hafta sonu gerçekleştirilen İstanbul Kongresi'nde ise köprüler yakıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu'na açık açık savaş açtı.

CHP'lilerin İBB'ye girmek için İYİ Parti'ye geçtiğini açıklayan Canpolat, kürsüyü yumrukladı Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları tarafından ayakta alkışlandı.

CANPOLAT, İMAMOĞLU'NU YERDEN YERE VURDU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği İstanbul İl Başkan Adayı Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu'na açık açık savaş açtı.

CHP'lilerin İBB'ye girmek için İYİ Parti'ye geçtiğini iddia eden Canpolat, kürsüyü sert bir şekilde yumrukladı ve destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları tarafından ayakta alkış tufanına tutuldu.

AKREP YAPMAZ CHP'LİNİN CHP'LİYE YAPTIĞINI

Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazsısında partide zuhur eden sürtüşmeyi "Akrep yapmaz CHP'linin CHP'liye yaptığını" sözleri ile özetlerken, "Kılıçdaroğlu ve kliği İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'dan vazgeçebilir" ifadelerine yer verdi. Saymaz, Canpolat'ın sözlerinin İmamoğlu'na karşı bir "İHBAR" niteliğinde olduğunu vurguladı.

"İMAMOĞLU'NU İTİBARSIZLAŞTIRMA PLANI"

Saymaz, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamı" olarak dillendirilen Cemal Canpolat'ın bu sözlerle hem yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanmasını önlemeye çalıştığını hem de 81 ilde aday çıkarmaya hazırlanan İYİ Parti'ye 2. kurşunu attığını ifade etti.

Canpolat için "İmamoğlu'nu itibarsızlaştırmak için bundan fazlası yapılamazdı" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz, kongrede yaşanan tartışmalara dair flaş bir iddia ortaya attı.

Saymaz "CHP'nin İstanbul Kongresi kanıtlıyor ki Kılıçdaroğlu ve kliği İmamoğlu'ndan kurtulmak için İstanbul'dan vazgeçebilir. Daha şimdiden Kılıçdaroğlu yanlısı sosyal medya hesaplarında İBB aleyhine paylaşımlar yapılıyor" cümlesini kurdu.

Saymaz son cümlelerinde ise "İmamoğlu, CHP'lilere karşı mücadele edecek. Çünkü CHP'liler parti içindeki itibarını koruyabilmek için Türkiye'deki iktidar olmaktan bile vazgeçerler." ifadelerine yer verdi.

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