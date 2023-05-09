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İsmail Saymaz: Türk bayraklı kadına ‘hain’ diye taş atmak!

Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz, "Türk bayraklı kadına ‘hain’ diye taş atmak!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İsmail Saymaz: Türk bayraklı kadına ‘hain’ diye taş atmak!

İşte İsmail Saymaz'ın yazısı:

Olacağı buydu.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na ‘Kandil’in adayı’ demenin…

Altılı Masa’yı PKK ile ilişkilendirmenin…

Muhalefeti işgalci göstermenin…

“Beka” diye diye orduyu kışkırtmanın tabi ki sokaklarda alıcısı çıkacaktı.

Cumhur İttifakı liderleri ve yerel idareciler eliyle kışkırtılan birkaç yüz genç adam, ellerinde Türk bayraklarından başka bir nesne bulunmayan kadın-erkek dadaşlara hain-terörist diye taş yağdırdı.

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İsmail Saymaz
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