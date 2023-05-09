İsmail Saymaz: Türk bayraklı kadına ‘hain’ diye taş atmak!

İşte İsmail Saymaz'ın yazısı:

Olacağı buydu.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na ‘Kandil’in adayı’ demenin…

Altılı Masa’yı PKK ile ilişkilendirmenin…

Muhalefeti işgalci göstermenin…

“Beka” diye diye orduyu kışkırtmanın tabi ki sokaklarda alıcısı çıkacaktı.

Cumhur İttifakı liderleri ve yerel idareciler eliyle kışkırtılan birkaç yüz genç adam, ellerinde Türk bayraklarından başka bir nesne bulunmayan kadın-erkek dadaşlara hain-terörist diye taş yağdırdı.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN