GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

İsmail Saymaz duyurdu Süleymancı yurdunda çocuğa tecavüz iddiası kan dondurdu!

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz bu hafta 'Süleymancı yurdunda çocuğa tecavüz' başlıklı yazısında bomba iddiayı köşesine taşıdı. Süleymancılara bağlı özel erkek öğrenci yurdunda 11 yaşındaki bir öğrencinin tecavüze uğradığı iddiası gündemde şok etkisi yarattı.

İsmail Saymaz duyurdu Süleymancı yurdunda çocuğa tecavüz iddiası kan dondurdu!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Süleymancılara bağlı Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda 11 yaşındaki bir çocuğun uğradığı cinsel istismara uğradığını köşesine taşıdı. Saymaz’ın haberinin ardından soruşturma başlatılırken, yurdun kapatıldığı müdürün ise açığa alındığı öğrenildi.

Üç yıldır Süleymancılara bağlı Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan bir erkek öğrencinin, hoca İ.S.'nin cinsel istismarına maruz kaldığı iddiası gündeme geldi. 11 yaşındaki erkek öğrencinin kendisini tekrar aynı okula yazdırmak isteyen ailesine itiraz etmesiyle ortaya çıkan cinsel istismar iddiası yargıya taşındı. İstismar faili İ.S. tutuklandı. 

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "Süleymancı yurdunda çocuğa tecavüz" başlıklı yazısında ayrıntıları şöyle aktardı: 

“KURUMU MU HARCAYACAKSIN”

Yurdun avukatları tarafından “Bir çürük elma için kurumu mu harcayacaksınız” denildiğini ifade eden G. hâlâ velilere haber verilmediğini belirtiyor. Saymaz’ın aktardığına göre, Y.’nin ifadeleri üzerine 22 yaşındaki imam İ.S gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

SORUŞTURMA AÇILDI: YURT KAPANDI MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

Saymaz’ın haberinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. Valilik, yurdu kapatırken müdür ise açığa alındı.

Saymaz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bugün kaleme aldığım, 11 yaşındaki çocuğun tecavüze uğradığı İstanbul’daki Süleymancı yurdu valilikte kapatıldı, müdür açığa alındı” ifadelerini kullandı.,

İsmail Saymaz yazısının devamı için >>>

ismail saymaz sözcü gazetesi süleymancılar tecavüz cinsel istismar
ÇOK OKUNAN HABERLER
Amerikan askerleri korkudan sığınaklara girdi ABD'li komutan anlattı! Abdulkadir Selvi yazdı Amerikan askerleri korkudan sığınaklara girdi ABD'li komutan anlattı! Abdulkadir Selvi yazdı
İsmail Saymaz duyurdu Süleymancı yurdunda çocuğa tecavüz iddiası kan dondurdu! İsmail Saymaz duyurdu Süleymancı yurdunda çocuğa tecavüz iddiası kan dondurdu!
SON HABERLER
İsmail Saymaz duyurdu Süleymancı yurdunda çocuğa tecavüz iddiası kan dondurdu! İsmail Saymaz duyurdu Süleymancı yurdunda çocuğa tecavüz iddiası kan dondurdu!
Amerikan askerleri korkudan sığınaklara girdi ABD'li komutan anlattı! Abdulkadir Selvi yazdı Amerikan askerleri korkudan sığınaklara girdi ABD'li komutan anlattı! Abdulkadir Selvi yazdı
İşte kira sorununu çözecek bir proje İşte kira sorununu çözecek bir proje
Amerikan askerleri neden korkudan sığınaklara girdi Amerikan askerleri neden korkudan sığınaklara girdi
Livakovic’le Ersin’in yüzünü 40 dakika görmedik Livakovic’le Ersin’in yüzünü 40 dakika görmedik
O sıradan bir vitamin değil O sıradan bir vitamin değil
Hamas saldırısından çıkan 7 gerçek Hamas saldırısından çıkan 7 gerçek
Çok doğru bir politika: İtidale çağrı politikası Çok doğru bir politika: İtidale çağrı politikası