İsmail Saymaz duyurdu Süleymancı yurdunda çocuğa tecavüz iddiası kan dondurdu!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında Süleymancılara bağlı Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda 11 yaşındaki bir çocuğun uğradığı cinsel istismara uğradığını köşesine taşıdı. Saymaz’ın haberinin ardından soruşturma başlatılırken, yurdun kapatıldığı müdürün ise açığa alındığı öğrenildi.

Üç yıldır Süleymancılara bağlı Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan bir erkek öğrencinin, hoca İ.S.'nin cinsel istismarına maruz kaldığı iddiası gündeme geldi. 11 yaşındaki erkek öğrencinin kendisini tekrar aynı okula yazdırmak isteyen ailesine itiraz etmesiyle ortaya çıkan cinsel istismar iddiası yargıya taşındı. İstismar faili İ.S. tutuklandı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "Süleymancı yurdunda çocuğa tecavüz" başlıklı yazısında ayrıntıları şöyle aktardı:

“KURUMU MU HARCAYACAKSIN”

Yurdun avukatları tarafından “Bir çürük elma için kurumu mu harcayacaksınız” denildiğini ifade eden G. hâlâ velilere haber verilmediğini belirtiyor. Saymaz’ın aktardığına göre, Y.’nin ifadeleri üzerine 22 yaşındaki imam İ.S gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

SORUŞTURMA AÇILDI: YURT KAPANDI MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

Saymaz’ın haberinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı. Valilik, yurdu kapatırken müdür ise açığa alındı.

Saymaz, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bugün kaleme aldığım, 11 yaşındaki çocuğun tecavüze uğradığı İstanbul’daki Süleymancı yurdu valilikte kapatıldı, müdür açığa alındı” ifadelerini kullandı.,

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